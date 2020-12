தேசிய செய்திகள்

தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை இடைக்காலமாக திறக்க அனுமதிக்க முடியாது: சுப்ரீம் கோர்ட் + "||" + Supreme Court declines interim relief to Vedanta, refuses immediate reopening of Sterlite Plant at Thoothukudi

தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை இடைக்காலமாக திறக்க அனுமதிக்க முடியாது: சுப்ரீம் கோர்ட்