மாநில செய்திகள்

ரஜினி என்ன மனநிலையில் உள்ளார் என்பது அவருக்குதான் தெரியும் - தமிழருவி மணியன் பேட்டி + "||" + Only he knows what Rajini is in the mood for TamilaruviManian

ரஜினி என்ன மனநிலையில் உள்ளார் என்பது அவருக்குதான் தெரியும் - தமிழருவி மணியன் பேட்டி