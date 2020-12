மாநில செய்திகள்

புரெவி புயல்: பாம்பனுக்கு 110 கி.மீ., குமரிக்கு 310 கி.மீ. தொலைவில் மையம் + "||" + Purevi is 110 km from Pamban and 310 km from Kumari. Center in the distance

