உலக செய்திகள்

உலகப் போர்களைப் போல் ஒரு நாட்டின் மீது போர் தொடுக்கும் வழிகளில் ஒன்றாக, பயங்கரவாதம் உள்ளது இந்தியா எச்சரிக்கை + "||" + Terrorism threatens to engulf world in carnage similar to one witnessed during two World Wars: India

உலகப் போர்களைப் போல் ஒரு நாட்டின் மீது போர் தொடுக்கும் வழிகளில் ஒன்றாக, பயங்கரவாதம் உள்ளது இந்தியா எச்சரிக்கை