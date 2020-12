மாநில செய்திகள்

புரெவி புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை: தூத்துக்குடி விமான நிலையம் நாளை மதியம் 12 மணி வரை மூடல் + "||" + Tuticorin Airport closed for operations till 12 pm tomorrow as a precautionary measure, in the wake of cyclone Burevi.

