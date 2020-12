தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேசத்தில் ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்த 4 வயது சிறுவன் பலி + "||" + 4-Year-Old Boy, Who Fell Into Borewell In UP Yesterday, Dies

உத்தரபிரதேசத்தில் ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்த 4 வயது சிறுவன் பலி