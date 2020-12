மாநில செய்திகள்

நாளை நினைவு நாள்: ஜெயலலிதா உருவப்படத்துக்கு முன்பு அகல் விளக்கு ஏற்றுங்கள் - அ.தி.மு.க.வினருக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் வேண்டுகோள் + "||" + Tomorrow is Memorial Day Load the lantern in front of the Jayalalithaa portrait Chief Minister's and Deputy Chief Minister's request to the AIADMK

நாளை நினைவு நாள்: ஜெயலலிதா உருவப்படத்துக்கு முன்பு அகல் விளக்கு ஏற்றுங்கள் - அ.தி.மு.க.வினருக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் வேண்டுகோள்