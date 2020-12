மாநில செய்திகள்

புரெவி புயல் காரணமாக தூத்துக்குடி விமான நிலையம், நண்பகல் 12 மணி வரை மூடப்படும் என அறிவிப்பு + "||" + Thoothukudi Airport will be closed till 12 noon due to the storm

