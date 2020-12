மாநில செய்திகள்

மதுரைக்கு ரூ.1295 கோடி மதிப்பில் குழாய் மூலம் குடிநீர் கொண்டு வரும் திட்டம் - அடிக்கல் நாட்டினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + 1295 crore project to bring drinking water to Madurai through pipes

மதுரைக்கு ரூ.1295 கோடி மதிப்பில் குழாய் மூலம் குடிநீர் கொண்டு வரும் திட்டம் - அடிக்கல் நாட்டினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி