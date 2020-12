தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 42 ஆயிரத்து 916 பேர் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்டனர் + "||" + Total discharged cases at 90,16,289 with 42,916 new discharges in the last 24 hrs

