தேசிய செய்திகள்

'ரெப்போ விகிதம்' வட்டி விகிதங்களில் மாற்றம் இல்லை - ரிசர்வ் வங்கி ஆளுனர் சக்திகாந்த தாஸ் + "||" + Monetary Policy Committee (MPC) voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4 per cent: RBI Governor Shaktikanta Das

'ரெப்போ விகிதம்' வட்டி விகிதங்களில் மாற்றம் இல்லை - ரிசர்வ் வங்கி ஆளுனர் சக்திகாந்த தாஸ்