கிரிக்கெட்

தென் ஆப்பிரிக்க வீரருக்கு கொரோனா : இங்கிலாந்துடனான முதல் ஒருநாள் ஆட்டம் ஒத்திவைப்பு + "||" + The first #SAvENG ODI postponed after a South Africa player tested positive for #COVID19: ICC

தென் ஆப்பிரிக்க வீரருக்கு கொரோனா : இங்கிலாந்துடனான முதல் ஒருநாள் ஆட்டம் ஒத்திவைப்பு