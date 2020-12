தேசிய செய்திகள்

ஐதராபாத் மாநகராட்சி தேர்தல் வெற்றி யாருக்கு ? + "||" + S leads in 59 wards, BJP in 46, AIMIM in 43

ஐதராபாத் மாநகராட்சி தேர்தல் வெற்றி யாருக்கு ?