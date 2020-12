தேசிய செய்திகள்

விவசாயிகளுக்காக காசு வாங்காமல் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போராட தயார்: வழக்கறிஞர் தவே பேட்டி + "||" + Ready to fight in the Supreme Court without buying money for farmers: Attorney Dave

விவசாயிகளுக்காக காசு வாங்காமல் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போராட தயார்: வழக்கறிஞர் தவே பேட்டி