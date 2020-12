தேசிய செய்திகள்

முதற்கட்டமாக ஒரு கோடி சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி - மத்திய சுகாதாரத்துறை + "||" + 1 Crore Healthcare Workers Will Be 1st To Get COVID-19 Vaccine: Government

