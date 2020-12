உலக செய்திகள்

பைசர் கொரோனா தடுப்பூசி இரண்டாவது நாடாக பஹ்ரைன் அனுமதி + "||" + Bahrain now second nation to grant Pfizer shot emergency use

பைசர் கொரோனா தடுப்பூசி இரண்டாவது நாடாக பஹ்ரைன் அனுமதி