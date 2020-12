மாநில செய்திகள்

சென்னையில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் 3 வேளை உணவு வழங்க உத்தரவு + "||" + Order to provide 3 meals a day to all those affected by the rains in Chennai

