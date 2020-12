உலக செய்திகள்

ரஷ்யாவில் அதிகபட்ச அளவாக ஒரேநாளில் புதிதாக 28,782 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Russia has the highest number of new coronary infections in a single day at 28,782

