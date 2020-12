தேசிய செய்திகள்

காங்கிரசுடன் கூட்டணி அமைத்து மிகப்பெரிய தவறை செய்து விட்டேன் - குமாரசாமி பரபரப்பு பேட்டி + "||" + I lost everything due to the alliance with Congress party: HD Kumaraswamy, former Karnataka CM

காங்கிரசுடன் கூட்டணி அமைத்து மிகப்பெரிய தவறை செய்து விட்டேன் - குமாரசாமி பரபரப்பு பேட்டி