மாநில செய்திகள்

கொரோனா காலத்தில் தமிழக அரசு சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது - மத்தியபிரதேச மந்திரி பாராட்டு + "||" + The Government of Tamil Nadu is performing well during the Corona period - Praise from the Minister of Madhya Pradesh

கொரோனா காலத்தில் தமிழக அரசு சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது - மத்தியபிரதேச மந்திரி பாராட்டு