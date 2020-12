மாநில செய்திகள்

"தம்பி விஜயபாஸ்கர் இருப்பதால் கொரோனாவிற்கு அஞ்சேன்" - தமிழிசை செளந்தரராஜன் புகழாரம் + "||" + I was afraid of the corona because of Vijayabaskar TamilisaiSoundararajan

"தம்பி விஜயபாஸ்கர் இருப்பதால் கொரோனாவிற்கு அஞ்சேன்" - தமிழிசை செளந்தரராஜன் புகழாரம்