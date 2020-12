தேசிய செய்திகள்

அம்பேத்கர் நினைவு தினம்: கர்நாடக முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா மலர்த்தூவி மரியாதை + "||" + Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa pays floral tribute to Dr Bhimrao Ambedkar at Vidhan Soudha in Bengaluru on the occasion of Mahaparinirvan Diwas.

