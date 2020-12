உலக செய்திகள்

பிரான்சில் போலீசாருக்கு எதிராக தொடரும் போராட்டம் - வாகனங்களுக்கு தீவைப்பு + "||" + Dozens of hooded protesters launched projectiles at riot police, smashed up shop windows Reuters

பிரான்சில் போலீசாருக்கு எதிராக தொடரும் போராட்டம் - வாகனங்களுக்கு தீவைப்பு