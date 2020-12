மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றை மேலும் குறைக்க பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பு தேவை - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் + "||" + The cooperation of the public is needed to further reduce the corona epidemic in Tamil Nadu - Minister Vijayabaskar

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றை மேலும் குறைக்க பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பு தேவை - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்