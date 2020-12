தேசிய செய்திகள்

விவசாயிகள் பாரத் பந்த் அறிவிப்புக்கு பகுஜன் சமாஜ் கட்சி ஆதரவு + "||" + Bahujan Samaj Party (BSP) supports the Bharat Bandh called by farmer Unions on December 8 over #FarmLaws, tweets party chief Mayawati.

