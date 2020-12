மாநில செய்திகள்

கொடி நாள்; தாயகத்தை காக்கும் முப்படை வீரர்களின் அரும்பணிகளையும், தியாகத்தையும் போற்றுவோம் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + Flag day; We appreciate the hard work and sacrifice of the soldiers of the three forces who defended the homeland Chief Minister Palanisamy

கொடி நாள்; தாயகத்தை காக்கும் முப்படை வீரர்களின் அரும்பணிகளையும், தியாகத்தையும் போற்றுவோம் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி