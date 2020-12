ஈரான் அணு விஞ்ஞானி செயற்கைக்கோளால் கட்டுபடுத்தப்படும் ரிமோட் துப்பாக்கியால் கொலை, அதிர்ச்சி தகவல்

உலக செய்திகள்

ஈரான் அணு விஞ்ஞானி செயற்கைக்கோளால் கட்டுபடுத்தப்படும் ரிமோட் துப்பாக்கியால் கொலை, அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + Top nuclear scientist was assassinated with help of 'satellite device,' Iranian media reports

ஈரான் அணு விஞ்ஞானி செயற்கைக்கோளால் கட்டுபடுத்தப்படும் ரிமோட் துப்பாக்கியால் கொலை, அதிர்ச்சி தகவல்