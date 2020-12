தேசிய செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தை நாட கேரள அரசு முடிவு + "||" + Kerala Government has decided to move to Supreme Court against the Centre's Farm Laws

வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தை நாட கேரள அரசு முடிவு