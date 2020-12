தேசிய செய்திகள்

சில வருடங்களில் உலகின் முன்னணி பொருளாதார நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா இருக்கும் - நிதி ஆயோக் துணைத் தலைவர் + "||" + Economy to reach pre-COVID-levels by end of FY2022, says NITI Aayog

சில வருடங்களில் உலகின் முன்னணி பொருளாதார நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா இருக்கும் - நிதி ஆயோக் துணைத் தலைவர்