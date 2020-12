தேசிய செய்திகள்

நாடு தழுவிய முழு கடையடைப்பு பாதுகாப்பை கடுமையாக்க மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு + "||" + harat Bandh: Here’s How States, Cities Bracing up for Nationwide Strike Called by Farmers

நாடு தழுவிய முழு கடையடைப்பு பாதுகாப்பை கடுமையாக்க மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு