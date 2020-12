தேசிய செய்திகள்

கட்சியில் இருந்து விலகி பா.ஜ.க.வில் இணைந்த தெலுங்கானா காங்கிரஸ் பொருளாளர் + "||" + Treasurer of the Telangana Congress, who left the party and joined the BJP

