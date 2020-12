தேசிய செய்திகள்

முழு அடைப்பு போராட்டம்: தற்போதைய நிலைமைக்கு மோடி அரசே முழு பொறுப்பு - காங்கிரஸ் கருத்து + "||" + Modi govt is squarely responsible for the current situation: Congress leader Sunil Jakhar on farmers’ protest

முழு அடைப்பு போராட்டம்: தற்போதைய நிலைமைக்கு மோடி அரசே முழு பொறுப்பு - காங்கிரஸ் கருத்து