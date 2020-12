தேசிய செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களை அரசியலாக்குகிற எதிர்க்கட்சிகள் நாட்டின் முன் மன்னிப்பு கோர வேண்டும் - யோகி ஆதித்யநாத் + "||" + Opposition Parties Should Apologise Before Nation For Politicising Farm Bills: Yogi Adityanath

வேளாண் சட்டங்களை அரசியலாக்குகிற எதிர்க்கட்சிகள் நாட்டின் முன் மன்னிப்பு கோர வேண்டும் - யோகி ஆதித்யநாத்