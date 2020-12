மாநில செய்திகள்

விவசாயிகள் சார்பில் இன்று ‘பாரத் பந்த்’; தமிழகத்தில் பஸ், ரெயில்கள் இன்று வழக்கம்போல் ஓடும் + "||" + ‘Bharat Bandh’ today on behalf of farmers; Buses and trains will run as usual in Tamil Nadu today

விவசாயிகள் சார்பில் இன்று ‘பாரத் பந்த்’; தமிழகத்தில் பஸ், ரெயில்கள் இன்று வழக்கம்போல் ஓடும்