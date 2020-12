மாநில செய்திகள்

விவசாயிகளின் போராட்டம்: 9-ம் தேதி நடைபெறும் பேச்சுவார்த்தையில் மத்திய அரசு ஒரு நல்ல முடிவை எடுக்க வேண்டும் - ஜி.கே.வாசன் + "||" + Farmers' Struggle: The Central Government should take a good decision in the 9th round of talks - GK Vasan

விவசாயிகளின் போராட்டம்: 9-ம் தேதி நடைபெறும் பேச்சுவார்த்தையில் மத்திய அரசு ஒரு நல்ல முடிவை எடுக்க வேண்டும் - ஜி.கே.வாசன்