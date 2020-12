மாநில செய்திகள்

ரத்தம் உறையும் குளிரிலும் சித்தம் உறையாத விவசாயிகளின் போராட்டம் - கவிஞர் வைரமுத்து டுவீட் + "||" + Blood clots in the cold Will Unfrozen The struggle of the peasants Poet Vairamuthu

ரத்தம் உறையும் குளிரிலும் சித்தம் உறையாத விவசாயிகளின் போராட்டம் - கவிஞர் வைரமுத்து டுவீட்