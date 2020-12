தேசிய செய்திகள்

ஆந்திராவில் வலிப்புடன் கூடிய மர்ம நோய் 500க்கும் மேற்பட்டவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதி,ஒருவர் பலி + "||" + Over 500 patients admitted in Eluru GGH with epilepsy

ஆந்திராவில் வலிப்புடன் கூடிய மர்ம நோய் 500க்கும் மேற்பட்டவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதி,ஒருவர் பலி