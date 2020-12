உலக செய்திகள்

எவரெஸ்ட் சிகரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மீட்டர் உயரத்திற்கு வளர்ந்துள்ளது + "||" + Mt Everest grows by nearly a metre to new height

எவரெஸ்ட் சிகரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மீட்டர் உயரத்திற்கு வளர்ந்துள்ளது