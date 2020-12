தேசிய செய்திகள்

கேரள உள்ளாட்சி தேர்தல்; வாக்களித்து ஜனநாயக கடமையை ஆற்றிய கொரோனா நோயாளி + "||" + Kerala Local Elections; Corona patient who performed his democratic duty by voting

கேரள உள்ளாட்சி தேர்தல்; வாக்களித்து ஜனநாயக கடமையை ஆற்றிய கொரோனா நோயாளி