உலக செய்திகள்

மக்கள் அனைவருக்கும் இலவசமாக கொரோனா தடுப்பூசி - பிரேசில் அதிபர் ஜெயிர் போல்சனாரோ அறிவிப்பு + "||" + COVID-19 vaccine will be free, non-mandatory in Brazil: Bolsonaro

மக்கள் அனைவருக்கும் இலவசமாக கொரோனா தடுப்பூசி - பிரேசில் அதிபர் ஜெயிர் போல்சனாரோ அறிவிப்பு