மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் இதுவரை 28 ஆயிரம் குழந்தைகள் கொரோனாவால் பாதிப்பு + "||" + So far 28 thousand children in Tamil Nadu have been affected by corona

தமிழகத்தில் இதுவரை 28 ஆயிரம் குழந்தைகள் கொரோனாவால் பாதிப்பு