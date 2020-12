தேசிய செய்திகள்

ஆஞ்சநேயர் கோவிலுக்கு ரூ.1 கோடி நிலத்தை தானமாக வழங்கிய முஸ்லிம் முதியவர் + "||" + Karnataka: HMG Basha, a resident of Kadugodi in Bengaluru donated land for construction of a Hanuman Temple in Mylapura.

