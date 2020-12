மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் நிவர் புயல் பாதிப்புகளை சீரமைக்க முதற்கட்டமாக ரூ.72.24 கோடி ஒதுக்கீடு + "||" + To rehabilitate Nivar storm damage in Tamil Nadu 72.24 crore for the first phase Allocation

