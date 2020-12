கிரிக்கெட்

இந்தியாவுடனான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து டேவிட் வார்னர் விலகல் + "||" + David Warner ruled out from first Test against India

இந்தியாவுடனான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து டேவிட் வார்னர் விலகல்