மாநில செய்திகள்

சென்னையில் மழை தேங்கி இருந்ததால் சாலையில் இருந்த பள்ளம் தெரியாமல் தவறி விழுந்து முதியவர் பலி + "||" + An old man was killed when he fell into a ditch on the road due to rain in Chennai

சென்னையில் மழை தேங்கி இருந்ததால் சாலையில் இருந்த பள்ளம் தெரியாமல் தவறி விழுந்து முதியவர் பலி