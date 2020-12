தேசிய செய்திகள்

சோனியா காந்திக்கு பிரதமர் மோடி பிறந்த நாள் வாழ்த்து + "||" + Birthday greetings to #SoniaGandhi. May God bless her with a long and healthy life: PM Narendra Modi

