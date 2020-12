சினிமா செய்திகள்

முகத்தில் 2 இடங்களில் காயம்: சின்னத்திரை நடிகை சித்ராவின் மரணம் கொலையா? தற்கொலையா? - போலீசார் தீவிர விசாரணை + "||" + Injury in 2 places on the face: Is the death of iconic actress Chitra murder? Suicide? - Police are conducting a serious investigation

முகத்தில் 2 இடங்களில் காயம்: சின்னத்திரை நடிகை சித்ராவின் மரணம் கொலையா? தற்கொலையா? - போலீசார் தீவிர விசாரணை