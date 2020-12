தேசிய செய்திகள்

2020-ம் ஆண்டு டுவிட்டரில் மக்களால் அதிகம் டுவீட் செய்யப்பட்ட நபர்களில் டிரம்ப், பைடன் முதல் இரண்டு இடங்கள்; மோடிக்கு 7ம் இடம் + "||" + PM Narendra Modi's '9pm9minute' tweet among top trends on Twitter in 2020

2020-ம் ஆண்டு டுவிட்டரில் மக்களால் அதிகம் டுவீட் செய்யப்பட்ட நபர்களில் டிரம்ப், பைடன் முதல் இரண்டு இடங்கள்; மோடிக்கு 7ம் இடம்