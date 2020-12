கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான கடைசி டி20: இந்திய அணிக்கு அபராதம் + "||" + Virat Kohli’s Indian cricket team fined by ICC again after end of Sydney T20I

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான கடைசி டி20: இந்திய அணிக்கு அபராதம்