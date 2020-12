தேசிய செய்திகள்

ராஜஸ்தான் மாவட்ட கவுன்சில் உறுப்பினர் தேர்தலில் பா.ஜனதா அதிக இடங்களில் வெற்றி + "||" + BJP trumps Congress in Panchayat Samiti and Zila Parishad polls in Rajasthan

ராஜஸ்தான் மாவட்ட கவுன்சில் உறுப்பினர் தேர்தலில் பா.ஜனதா அதிக இடங்களில் வெற்றி